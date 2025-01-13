Кубинці сподівалися вирватися з комуністичного пекла, але потрапили у пекло російської армії.

Росія використовує іноземців, силою чи оманою затягнутих на фронт проти України. При цьому Кремль поширює наратив про те, що буцімто очолює широку коаліцію країн, які воюють в Україні проти американського імперіалізму, пише Politico.

Видання зазначає, що через тяжкі втрати на фронті, Росія намагається активно залучати іноземців у свою армію. Хоч у цьому вона має певні успіхи, цього ледь вистачає, аби затикати деякі діри. Однак іноземці не дають рішучого імпульсу на користь Росії у цій війні.

При цьому доля найманців досить сумна. Як розповів кубинець Хорхе, йому обіцяли величезну за кубинськими міркам зарплату та російський паспорт, якщо він підпише однорічний контракт з армією РФ. Для кубинців, багато з яких сприймають свою країну як в’язницю під відкритим небом, обіцянка другого паспорта була чи не головною спокусою. Однак російські обіцянки, як завжди, виявилися оманою.

Відео дня

"Тепер нам кажуть, що, оскільки ми громадяни Росії, ми повинні продовжувати воювати до кінця війни", — сказав Хорхе, який зараз перебуває у Курській області.

Ніхто із кубинських найманців, опитаних Politico, не згадував ідейні мотиви в якості причини піти в російську армію. Багато хто запевняв, що вони наймаласия на роботу, яка взагалі не мала нічого спільного з війною. Наприклад, на будівництво. Принаймні їм так обіцяли. А ті, хто свідомо йшов до армії РФ, вірили, що це справді буде контракт на один рік.

"Вони використовують громадянство, щоб зв’язати нас. Для мене це схоже на шантаж", — сказав кубинський найманець Девід, чий контракт закінчився ще влітку.

Також кубинці скаржаться, що командири забрали у них і кубинські документи, і новенький російський паспорт. Декому його так і не видали взагалі.

Як зазначає Politico, хоча багато кубинців сказали, що їх використовують на тилових позиціях із завданням копати окопи та укріплення в окупованих Росією районах східної України, інші були розгорнуті на "першій лінії" наступу, зокрема на Курщині.

Іноземці в російські армії: останні новини

Як писав УНІАН, найвідомішою групою іноземців, які беруть участь у російській загарбницькій війні проти України, є північні корейці. Днями двоє з них потрапили в український полон, де розповіли, що їх везли на "учєнія", але раптом вони опинилися на війні.

Але трапляються в російській армії не лише найманці з найбідніших країн світу, є й громадяни доволі заможних країн. Нещодавно ми розповідали, як в полон ЗСУ потрапив громадянин Італії.

Вас також можуть зацікавити новини: