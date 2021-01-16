Розвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і Ющенку, і Януковичу.

Загроза з боку Росії існувала задовго до початку війни на Донбасі й окупації Криму. Про це контррозвідка попереджала за усіх керівників.

Про це повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністерка у справах ветеранів, генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна.

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За її словами, Росія тривалий час вдавалася до гібридних методів і встановлювала свій порядок денний на українському півострові шляхом фінансування злочинних організацій, виведення кримських активів через фальшиві авізо.

Тоді СБУ створила оперативно-слідчу групу, яка «робила все, щоб припинити дії» проти суверенітету України. Сама Лапутіна працювала в оперативно-бойовому підрозділі «Альфа».

«І було очевидно, що навіть якщо тоді ми припинимо ось це все, що робилося проти України, на майбутнє нам потрібно зробити запобіжники, щоб не сталося надалі більш ефективних спроб Російської Федерації», – розповідає вона.

Розвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і Ющенку, і Януковичу.

«Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-і роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нами навіть були розроблені пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб», – сказала Лапутіна.

Хронологія окупації Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: УНІАН