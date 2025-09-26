Окупанти атакували дронами транспортну інфраструктуру: багато потягів затримується

ППО протягом двох годин відбивали удари російських БПЛА на Одещині.

Вночі армія РФ атакувала Україну, зокрема Одеську область ударними дронами, що призвело до пошкодження енергетичної інфраструктури – низка поїздів затримується. Про це заявила "Укрзалізниця".

Згідно з повідомленням, протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.

Станом на 08:00 продовжується рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для поїздів: №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09), №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09), №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47), №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01), №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18), №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17), №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10), №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово скасовуємо рейси приміських поїздів Одещини.

Зокрема, 26 вересня тимчасово скасовуємо поїзди: №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1, №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна, №6254 Одеса-Головна – Подільськ, №6256 Одеса-Головна – Вапнярка. Також за зміненим маршрутом курсуватиме: №6255 Вапнярка - Подільськ (замість Вапнярка – Одеса-Головна).

"Просимо врахувати зміни при подорожах і традиційно у разі оновлень повідомлятимемо", - наголошують у відомстві.

Зазначається, що два приміських поїзди №6251 та №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом. Наразі зі станції Іванівка є затримки: №6251 – понад 3,5 години, №6253 – понад 2 години.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. За його словами, близько 2 годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області. Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори об'єкта транспортної інфраструктури, сталося загоряння. Наразі співробітники ДСНС вже ліквідували пожежу. Як уточнили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, за процесуального керівництва Роздільнянської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ. За даними відомства, люди не постраждали.

Що передувало

Як писав УНІАН, напередодні, 25 вересня, російська армія атакувала Миколаївщину та Кіровоградщину, через що було знеструмлено низку окремих дільниць залізниці. Через удари пасажири двох потягів, Одеса – Дніпро, Кривий Ріг та Одеса – Харків, перебували в укриттях. На всі знеструмлені дільниці було направлено резервні тепловози. Ворожа атака призвела до затримки деяких потягів.

