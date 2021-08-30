Крім цього, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ОСС. Зокрема, біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

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У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - підсумували у прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла