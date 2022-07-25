Втім, повноцінний ремонт та функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно.

Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні сказано, що окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. "Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс". Втім, повноцінний ремонт та функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - зазначає ГУР МОУ.

Також зазначається, що ворог планує використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі окупанти готуються до ведення бойових дій. Так, наприклад, самопроголошений "керівник" департаменту охорони здоров’я зібрав нараду і доручив закладам охорони здоров’я підготувати запас їжі, води та заклеїти вікна.

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