При цьому основної мети війни – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – їм досягти не вдалося.

Окупанти частково досягли успіху щодо створення сухопутного коридору між Кримом та частиною Донецької області.

Про це повідомили у Генштабі. При цьому основної мети війни – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – їм досягти не вдалося.

"Продовжуються заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї відбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Катеринославка) 35-ї армії , 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації", – розповіли у Генштабі.

В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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