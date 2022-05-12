Правоохоронці документують воєнні злочини РФ.

Російські загарбницькі війська за добу обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство та об’єкти життєзабезпечення.

Окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка та село Красногорівка. Вони вбили та поранили мирних жителів.

Українські правоохоронці розпочали досудові розслідування за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що війська РФ пошкодили склад з небезпечною речовиною під Донецьком.

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