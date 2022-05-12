Російські загарбницькі війська за добу обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені.
Про це повідомляють у Національній поліції України.
Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство та об’єкти життєзабезпечення.
Окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка та село Красногорівка. Вони вбили та поранили мирних жителів.
Українські правоохоронці розпочали досудові розслідування за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що війська РФ пошкодили склад з небезпечною речовиною під Донецьком.
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