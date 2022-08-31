У місті як і раніше проводиться евакуація.

Російські окупанти обстріляли прифронтовий Слов'янськ. Удари здійснили по двох вулицях міста. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Інформацією про вороже бомбардування поділився мер Слов'янська Вадим Лях на персональній сторінці на Facebook.

"Ніч знову пройшла неспокійно. Прилетіло на вул. Торська та Світлодарська. На щастя, обійшлося без жертв. Бережіть себе. Не забувайте, що в місті проводиться евакуація", — написав Лях.

Відео дня:

Як повідомляв УНІАН, попередній обстріл Слов'янська окупанти здійснили 28 серпня. Тоді вдарили по центральній частині міста. Рашисти пошкодили об'єкти інфраструктури та багатоповерхівки, а один зі снарядів прилетів у двір школи.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також обстріляв Краматорськ і Нікополь. В обох випадках є постраждалі та пошкоджено житлові будинки разом з об'єктами інфраструктури. На щастя, окупанти нікого не вбили.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: