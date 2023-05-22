Минулої доби окупанти вчергове обстріляли наші території з не високоточної зброї.

Минулої доби окупанти вкотре використали для обстрілів України не високоточну зброю та "накрили" міста Лиман, Слов’янськ та Костянтинівку із ЗРК С-300.

Всього росіяни завдали по наших територіях 6 ракетних та 52 авіаційних удари, а також реалізували 65 обстрілів із РСЗВ. Зі свого боку авіація ВСУ "відповіла" загарбнику 21 ударами, уточнив Генштаб.

Так, 14 "прильотів" прийшлося по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Ще 7 ударами пілоти атакували зенітно-ракетні комплекси РФ.

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"Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних", - уточнили там.

Також минулої доби наші артилеристи та ракетники уразили 5 районів зосередження особового складу. Вдалося ліквідувати 2 склади боєприпасів, 3 артпідрозділи РФ, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

Війна з РФ - останні новини Генштабу

Нагадаємо, що сьогодні зранку Генштаб оновив інформацію щодо боїв з РФ. Збройні сили України минулої доби провели 37 бойових зіткнень з окупантами на 5 напрямках фронту: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Епіцентр бойових дій - Бахмут та Мар'їнка. Ці міста ворог продовжує намагатися захопити. Успіху не має. Зокрема, в Бахмуті точаться бої, а біля міста росіяни намагалися відновити позиції на південь від населеного пункту Іванівське.

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