Склад цих комісій не визначений

В суботу, 23 липня, очільники створених Росією окупаційних адміністрацій на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей України підписали "документи" про створення "виборчих комісій".

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Мета створення комісій полягає, зокрема, у забезпеченні проведення так званих "референдумів" щодо входження цих регіонів до складу Росії.

При цьому склад цих комісій не визначений. Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив, що комісію формуватимуть "з найактивніших та небайдужих мешканців регіону".

Також у суботу окупанти оголосили про створення псевдоуряду у Запорізькій області. Його очолив Антон Кольцов, колишній заступник губернатора Вологодської області, що за 1,5 тисячі кілометрів від Запоріжжя.

Нагадаємо, Херсон і частина області, більше половини Запорізької області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум" про приєднання до Росії, а також проводить репресії проти мирного населення. У той же час жителі Херсонщини та Запоріжжя намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Окупанти заявляли про плани провести "референдум" у вересні, жителі півдня чинять опір фейковому голосуванню.

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