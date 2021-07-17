Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Один український військовий отримав кульове поранення внаслідок обстрілів бойовиками позицій Збройних сил на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу у Facebook.

З початку 17 липня окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню, за минулу добу штаб зафіксував одне порушення.

Вчора у Луганській області зафіксували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Читайте такожУ Кремлі прокоментували заклики на росТБ захопити нові території УкраїниСтаном на 17 липня бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Чермалика – зі стрілецької зброї. В районі Водяного окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

А в напрямку Старогнатівки збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", – інформують у штабі.

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Автор: Яна Ставська