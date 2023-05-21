Росіяни намагаються поповнювати свою армію за рахунок українців, які залишилися на окупованій території.

Окупанти придумали, як змусити чоловіків з окупованих територій вступати в армію країни-агресора. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.

У ЦНС стверджують, що росіяни заарештовують чоловіків на окупованих територіях з найменшого приводу, наприклад, за порушення комендантської години. Заарештованих відвозять в польові табори, де їх примушують записуватися в російську армію. Тиск на затриманих зокрема чинять колишні російські в'язні, які погодилися брати участь у війні і після цього були привезені в Україну.

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Ситуація на окупованому півдні України

На окупованих територіях Херсонської області російські загарбники обмежують доступ населення до мобільного зв'язку. За даними українського Генштабу, окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж.

Одночасно ЗСУ наносять удари по російських військових об'єктах на півдні України. Так, сьогодні в окупованому Бердянську прогриміли вибухи в штабі одного з російських підрозділів.

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