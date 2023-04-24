В Чорному морі ворог намагається розосереджувати своє корабельне угруповання і триматися ближче до російських берегів.

Окупанти в Криму відчувають, що сезон "бавовни" і активності морських "бойових карасів" в розпалі. Таку заяву зробила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, розповідаючи про активність російських кораблів в Чорному морі на сьогоднішній день.

"Вони намагаються триматися в ракетобезпековому для себе районі, на їх власне думку. Вони намагаються розосереджувати корабельне угруповання і тяжіють, все ж таки, до берегів російських, до Новоросійська більше. Навіть заведення в бухти вони намагаються проводити частіше туди для поповнення запасів. Тому що, вже не відчувають ту "родную гавань" такою рідною, як вони підкреслювали та зауважували постійно, що "Севастополь – русский город". Вони відчувають дійсно, що сезон "бавовни", сезон активності морських "бойових карасів", про які ми вже говорили, він в розпалі, і дійсно для них – це певний страх", – акцентувала Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня додала, що наразі корабельне угруповання ворога складає 8 кораблів в Чорному морі і серед них два підводних ракетоносії. За її словами, вони там чергують вже досить давно і в більшості, як нагадування про те, що ворог ще має калібри і ще навіть може їх застосувати.

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"Хоча, останнім часом ми не спостерігаємо активності цього напрямку, але це не має присипати нашої пильності", – підкреслила Гуменюк.

Війна в Україні: активність флоту РФ

23 квітня, за інформацією оперативного командування "Південь", у Чорному морі вороже корабельне угруповання складалося з десяти кораблів, серед яких – великий десантний корабель та два підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

Останнім часом в Криму все частіше стається "бавовна". Вночі пролунали вибухи в окупованому Севастополі.

Російські окупанти звинуватили українську сторону в спробі атаки безпілотними катерами на пункт базування Чорноморського флоту, який знаходиться у захопленому РФ Севастополі. У Міноборони РФ стверджують, що українські сили у ніч на понеділок намагалися атакувати пункт базування ЧФ "трьома безекіпажними швидкохідними катерами".

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