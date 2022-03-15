Про це інформує голова ОДА Віталій Кім.

На території Миколаївської ОДА окупанти обстріляли будівельну базу. Повідомляється, що зараз вона практично повністю розгромлена.

Дану інформацію оприлюднив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Окупанти вертольотами розгромили базу будівельну, яка будувала нашу об'їзну. Не люблять вони велике будівництво", - заявив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім.

Фотографії опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадаємо, Кім розповів про війну з Росією в Миколаївській області, там відбувається зачистка сіл.

За його словами, окупанти поширюють інформацію про можливий масований обстріл Херсона.

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