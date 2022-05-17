В автобусі перебували 30 дорослих та 6 дітей.

Із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 30 дорослих та 6 дітей, автобус обстріляли "градами" російські окупанти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його даними, в складних умовах, але евакуацію вдалося поновити.

"Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами", - зазначив він.

Зокрема сьогодні евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти. "Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці", - повідомив Гайдай.

Також сьогодні врятовано 8 жителів Врубівки та 32 - із Гірської громади. Загалом - 73 особи.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня вперше за довгий час з Сєвєродонецька евакуювали людей. За словами Гайдая, протягом тривалого періоду евакуація з Сєвєродонецька була вкрай небезпечною.

А перед цим 6 травня з Сєвєродонецька захотіли евакуюватися тільки три людини, при тому, що в місті залишається ще як мінімум 15 тис. осіб.

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