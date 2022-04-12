18 моряків, які є громадянами України, вивезено до тимчасово окупованого Донецька.

Російські окупанти захопили в полон екіпаж ще одного судна на території Маріупольського морського торгівельного порту.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"На території Маріупольського морського торгівельного порту військовими Російської Федерації були взяті в заручники члени екіпажу суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. 18 моряків, які є громадянами України, вивезено до тимчасово окупованого Донецька. Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування", - зазначила вона.

За попередньою інформацією, за словами Денісової, у полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані російськими окупантами у порту Маріуполя.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - наголосила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли їх у невідомому напрямку.

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