Росіяни обстріляли відразу кілька мікрорайонів.

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ. Удари нанесли відразу по декількох мікрорайонах, проте жертв, на щастя, вдалося уникнути.

Про бомбардування повідомив мер міста Вадим Лях на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ранок 4 травня виявився для Слов'янська недобрим. Прилетіло одразу до кількох мікрорайонів. Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути", — повідомив Лях.

За словами мера розмір збитку поки встановлюється. Комунальні служби вже виїхали на місця, де окупанти здійснили бомбардування, щоб ліквідувати наслідки. Лях також закликав жителів міста ще раз подумати про евакуацію.

Нагадаємо, за минулу добу ворог випустив ракети по багатьох областях України. На Кіровоградщині бомбардуванню піддалися об'єкти залізничної інфраструктури. Аналогічні цілі були обрані на Дніпропетровщині. У Сумській області з гелікоптерів і РСЗВ вдарили по декільком населеним пунктами. А у Львові обстріляли електричні підстанції.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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