На правобережній частині Херсонщини окупанти збирають плавзасоби та встановлюють понтонні переправи, щоб перепливти через Дніпро.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.
За його словами, противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас російські окупанти готуються до евакуації окремих підрозділів та військової техніки з правобережної частини Херсонської області.
"Для цього окупанти збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати альтернативні способи переправлення через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости", - сказав Назаров.
За його інформацією, дві баржі під час таких альтернативних перевезень були знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня.
"Також підтверджено знищення колони військової техніки", - додав Назаров.
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