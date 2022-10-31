Минулого тижня ЗСУ знищили дві баржі окупантів в районі Антонівського мосту.

На правобережній частині Херсонщини окупанти збирають плавзасоби та встановлюють понтонні переправи, щоб перепливти через Дніпро.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

За його словами, противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас російські окупанти готуються до евакуації окремих підрозділів та військової техніки з правобережної частини Херсонської області.

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"Для цього окупанти збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати альтернативні способи переправлення через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости", - сказав Назаров.

За його інформацією, дві баржі під час таких альтернативних перевезень були знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня.

"Також підтверджено знищення колони військової техніки", - додав Назаров.

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Як вже повідомляв УНІАН, на півдні ЗСУ завдали 75 вогневих ударів по місцях зосередження окупантів. А на Донеччині одна з груп спецпризначення Національної гвардії України знищила 2 бойових машини піхоти, 1 бронетранспортер та 1 танк російських окупантів.

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