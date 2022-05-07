71 гвардійський мотострілецький полк дислокується у Чеченській республіці.

Російські окупанти зняли з бойових позицій військових 71 мотострілецького полку, щоб забезпечити охорону "параду" у знищеному Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба ГУР.

"Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону", - йдеться у повідомленні.

Під час особистого спілкування окупанти скаржаться один одному на дурість командування РФ та їхнє приниження, пише розвідка.

71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.

Опубліковано список командного складу полку.

"Парад" у Маріуполі

В інтерв’ю Bild один з оборонців Маріуполя розповів, що російські військові, імовірно, хочуть залишити в живих частину бійців на "Азовсталі", щоб провести їх у ролі полонених на запланованому в зруйнованому місті "параді" до 9 травня.

Напередодні з’явилась інформація про наміри окупантів провести вулицями Маріуполя полонених цивільних, які зараз перебувають у фільтраційних таборах на сході країни.

Радник глави ОП Михайло Подоляк охарактеризував дії Росії, як "демонстративну насмішку над Женевською конвенцією". Він також заявив, що Україна фіксує кожного, хто принижує і катує наших полонених.

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