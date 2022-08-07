Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Російські окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог провів повітряну розвідку та обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, як повідомили в Генштабі, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.

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