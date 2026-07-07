Говорити про перелом у війні зарано: Сирський розкрив, до чого готуються росіяни на фронті

Не зважаючи на успіхи ЗСУ, говорити про якісний перелом у війні ще зарано.

ЗСУ мають перевагу над росіянами, що підтверджується втратами їхньої армії. Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою та планує збільшувати протяжність фронту.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з питань підвищення якості підготовки військових. За його словами, Сили оборони підтримують стабільно високі показники знищення особового складу окупантів і їхньої техніки, послідовно руйнують ворожу логістику та завдають результативних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури, насамперед паливно-енергетичного комплексу РФ, який забезпечує функціонування її воєнної машини.

"Це свідчить, що ми діємо правильно. Водночас говорити про перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал. Він нарощує чисельність своїх військ, продовжує масовані удари по території України, збільшує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту", - заявив головком.

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Він підкреслив, що сьогодні ЗСУ мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії.

"Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою, планує збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів", - зауважив Сирський.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони у ніч на 7 липня уразили АТ "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську. Це підприємство ВПК є одним із провідних виробників мікроелектроніки. Зокрема, підприємство випускає мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння.

Також у місті Сельцо Брянської області були удари по заводу "Брянский". Зафіксовано чотири вибухи в районі підприємства. Завод є важливою складовою військово-промислового комплексу РФ. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України.

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