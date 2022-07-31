До обстрілу колонії в Оленівці з військовополоненими не причетні системи HIMARS чи осколочно-фугасні боєприпаси.

Усередині приміщення в Оленівці, де утримувалися військовополонені українці, росіяни могли підірвати термобаричний боєприпас, інсценувавши обстріл.

Про це сьогодні заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що британські експерти підтримали версію про те, що до обстрілу колонії з військовополоненими не причетні системи HIMARS чи осколочно-фугасні боєприпаси, тобто це не реактивна й не ствольна артилерія.

"Британські експерти припустили, що в приміщенні могли підірвати термобаричний боєприпас. Якраз він має об'ємно-детонуючу дію, випалює кисень, призводить до смерті людей та викликає пожежі, особливо всередині", - сказав Жданов.

Він також перелічив ознаки, які свідчать на користь версії про вибух усередині приміщенні.

"Головна ознака, яка показує, що це не вибух фугасного снаряду - те, що всі ліжка стоять на місцях і будинок практично цілий: дах мало знести, ліжка повинно було розкидати в сторони... Але цього немає. Тіла цілі, обгорілі лежать на місцях, їх теж повинно було понівечити вибуховою хвилею. Також повинні були залишитися вирви у підлозі від фугасних снарядів. Цього нічого немає, є тільки сліди від пожежі. Це говорить про те, що вибухівка була така, що викликає пожежу. І що це був не снаряд, а саме підрив будівлі зсередини. І британці теж підтримують версію про те, що це постановочне вбивство заручників, якими вважаються військовополонені", - наголосив Жданов.

Він додав, що цей злочин має розслідувати ООН спільно з Червоним Хрестом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 липня, російські терористи заявили про загибель 50 українських бійців, в тому числі "азовців", в результаті удару по Оленівській колонії. За даними ГУР МО вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке повинні були спеціально обладнати для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

Розслідувачі з InformNapalm переконані, що російські окупанти для масової страти українських військополонених в колонії в Оленівці застосували термобаричну зброю. Росіяни вчинили розправу над українськими бійцями, захищених міжнародним правом, щоби звинуватити Україну у навмисному обстрілі з HIMARS і заодно дискредитувати американські РСЗВ. Але зробили вони це невміло, оскільки не знають, як працюють ці системи.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

Розвідка і СБУ повідомили, що колонію підірвали найманці ПВК "Вагнера"("Ліга"). Це зробили для приховування фактів розкрадання коштів, які виділялися на утримання українських полонених.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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