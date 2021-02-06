Пораненим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу поранено двох українських бійців.

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Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомляє у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні, 6 лютого близько 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецьк та Севевродонецьк отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України. Їм надано медичну допомогу, стан стабільний», - зазначається у повідомленні.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Автор: Вікторія Токарєва