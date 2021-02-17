У Союзі кінематографістів РФ заявили, що "фільму "Ополченочка" треба дочекатися своєї черги".

Росія відмовила у презентації та прокаті кінострічки «Ополченочка», яку знімали на території окупованого Донбасу. Фільм був покликаний пропагувати незаконну діяльність проросійських найманців.

Про це пишуть Новости Донбасса.

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У московському Центральному Будинку кіно фільм назвали жорстоким і політизованим.

«Сказали, що наш фільм – це суцільна політика і жорстокість. А оскільки у вересні в Росії будуть вибори, вони хотіли б уникнути політизованості», – цитує видання слова продюсера стрічки Романа Разума.

За словами так званої акторки Наталії Колоскової, комісія у Будинку кіно складалася з 8 людей, і «коли кіно закінчилося, один з чоловіків почав активно обурюватися, казати, що фільм дуже жорстокий».

Для фільму встановили низький віковий ценз – його можна дивитися уже з 14 років.

«Кінопрокат у Росії нашій стрічці не світить точно, прокатники сказали, що вони не стануть вкладатися у рекламу нашого фільму, а самі ми не зможемо, оскільки це сотні мільйонів рублів», – підсумував Разум.

У Союзі кінематографістів РФ заявили, що «фільму «Ополченочка» треба дочекатися своєї черги».

«Ополченочку» показували у кінотеатрах ОРДЛО у 2019 році. Кілька закритих показів пройшли в окупованому Севастополі, а також Санкт-Петербурзі й Москві.

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Автор: УНІАН