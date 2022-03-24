Російським кораблем "Орск", а також іншими пошкодженими кораблями в порту Бердянська, командували зрадники, які перейшли на сторону Росії у 2014 році.

Знищеним у Бердянську великим десантним кораблем Російської Федерації "Орск" командували зрадники України.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав під час відеозвернення, оприлюдненому на сторінці ОП у соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що сьогодні у порту Бердянська було знищено російський великий десантний корабель, ще один корабель пошкоджено.

"Як повідомляють Військово-морські сили України, обидвома цими кораблями командували зрадники України, які зрадили народ України і перейшли на російський бік ще у 2014 році", - повідомив Арестович.

Він заявив, що усім, хто працював проти України, треба розуміти, що помста їх наздожене і через багато років, бо вони скоїли злочини, які не мають амністії і терміну давності.

Як повідомило командування Військово-морських сил ЗСУ, окрім знищенного "Орська" постраждали інші російські кораблі. Так, на великому десантному кораблі (ВДК) "Саратов" сталася пожежа, здетонував боєкомплект. На ВДК "Новочеркаськ" - три окупанти загинули та троє поранених.

У ВМС додали, що командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську були з-поміж зрадників України.

"Командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Хромченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його "товариш" капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, у ВМС України повідомили, що поблизу порту Бердянськ знищено великий десантний корабель російських окупантів "Орск".

Також було оприлюднено відео, на якому видно, як з вибухами горить корабель.

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