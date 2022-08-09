Медики підозрюють у Сальдо неуточнену енцефалопатію, гнійний трахеобронхіт та пневмонію.

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо прийшов до тями. Він все ще лежить на апараті ШВЛ, але вже чує лікарів.

Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на джерела.

Медики оцінюють стан колаборанта як стабільно тяжкий. При цьому з його діагнозу зник пункт про "отруєння невідомою речовиною". Тепер офіційно лікарі підозрюють у Сальдо неуточнену енцефалопатію, гнійний трахеобронхіт та пневмонію.

Минулого тижня Сальдо ввели в медикаментозну кому і доставили спецбортом до Москви. Спочатку медики підозрювали, що зраднику стало погано саме через вплив невідомої речовини, тому його й госпіталізували до токсикологічної реанімації НДІ ім. Скліфосовського у Москві. Там Сальдо перебуває дотепер, хоча діагноз змінився.

Також була інформація, що Сальдо могли отруїти кухар та покоївка.

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