У річці Іква, яка тече в сусідню країну, масово подохла риба.

Отруєну хімікатами внаслідок ракетного обстрілу Тернопільщини воду понесло в Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Специфіка річки Іква така, що вона тече в сторону Білорусі. Ми навіть жартома зауважували, що от вони це зробили, то результат через день-два отримають в себе. Рівненську область ми повідомили про небезпеку", – зазначив Труш.

За його словами, одразу після того, як уламками ракети було пошкоджено резервуар з аміачними добривами на півночі Тернопільської області, і вони просочилися в ґрунт та водоносні шари, найбільша небезпека була для життя жителів села Сапанів Кременецького району.

"Ми людей попередили в той же день, застерегли їх від використання води з криниць, забезпечили їх питною водою. Воду з криниць вже можна пити, це показали лабораторні дослідження. В річці Іква станом на ранок ситуація покращилася. Звичайно, це не пройде безслідно. Отруєно ґрунт, у річці Іква подохла риба, підприємству, яке постачає міндобрива, нанесено серйозні збитки", – зауважив Труш.

Він також закликав аграріїв оперативно забирати в постачальника рідкі міндобрива, щоб у подальшому в резервуарах не накопичувалася велика кількість хімікатів і не повторилася подібна ситуація.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня на Тернопільщині внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено резервуар із рідкими аміачними добривами, які вилилися в ґрунт і проникли у водоносні шари.

Ракета була націлена на один з об’єктів критичної інфраструктури. Її збили підрозділи ЗСУ і до цілі вона не долетіла. Однак осколки пошкодили резервуар на складі постачальника міндобрив.

Того ж дня на прилеглій території людям заборонили споживати воду з криниць. Також заборонили ловити рибу в річці Іква.