Представнику Міноборони США важко сказати, чи є це ознакою більшого оперативного плану.

Пентагон побачив ознаки того, що Україна не тільки кмітливо обороняється, а й на окремих ділянках переходить у наступ.

Про це під час брифінгу заявив речник оборонного відомства Джон Кірбі.

Він зазначив, що США не вважають Київ оточеним російськими військами. За словами Кірбі, наразі немає якихось серйозних змін у пересуваннях ворога.

"Ми не бачимо поштовху з півдня у бік Києва. Вони не змогли вирватися з Чернігова. Так що не знаю, щоби ми оцінювали Київ як оточений", - відповів він.

Вашингтон не може ні підтвердити, ні спростувати, що росіяни нібито зайняли передмістя.

"Що я можу сказати, так це те, що ми бачили, якщо це правда, то це, безумовно, частина зусиль, які ми спостерігали за спробами України останнім часом, кілька днів… Спроби повернути території, які захопили росіяни, як оце згадували Херсон", - зазначив Кірбі.

У Пентагоні звернули увагу, що окупанти завдяки ефективному відбиттю українців змушені перелаштовуватися у районі Миколаєва.

"У будь-якому випадку ми бачимо непідтверджені свідчення того, що українці не тільки добре захищаються, там, де вони вирішили оборонятися, а й докладають зусилля, щоби повернути території, котрі наразі під російськими військами. Знову ж таки, ми починаємо бачити, що тепер вони (українці – ред.) можуть і хочуть повернути територію, захоплену росіянами", - сказав Кірбі.

Представнику Міноборони США важко сказати, чи є це ознакою більшого оперативного плану.

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