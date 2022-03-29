Представники Росії стали реальніше розуміти, в якому становищі знаходяться, зазначив член української дипломатичної групи в перемовинах з РФ.

Колишній посол України в США, член української дипломатичної групи в переговорах з РФ Валерій Чалий розповів більше про те, як проходили переговори у турецькому Стамбулі та висловився про закінчення війни дипломатичним шляхом.

Стійкість української армії і народу, а також фінансова і санкційна допомога міжнародних партнерів дозволили змінити баланс сил в переговорному процесі, розповів дипломат в ефірі національного марафону.

"Завдяки ініціативі Ердогана (президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган - Ред.) відкрився шанс для дипломатичного врегулювання війни в Україні, і ми цей шанс почали використовувати", - сказав він.

За його словами, "росіяни стали більш реально розуміти, в якому становищі вони знаходяться".

"І ми зробили ці ключові наші пропозиції, наші червоні лінії, принаймні те, що я розумію, сьогодні з російської боку були зроблені декларації, що вони їх усвідомлюють", - сказав Чалий.

На думку дипломата, найважливішим в переговорному процесі є те, що Україна зможе отримати такі ж гарантії безпеки, які б отримала при вступі в НАТО.

Чалий вважає, що Україна зараз - це ключова фігура в створенні нової системи європейської безпеки.

Співбесідник додав, що дипломатична група буде добиватися визнання Росією територіальної цілісності української держави на момент оголошення незалежності, однак долю Криму та захопленої частини Донбасу спрогнозувати важко.

Нагадаємо, Росія вдерлася на українську територію рано-вранці 24 лютого. Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон і Маріуполь.

Пізніше між представниками України та РФ розпочалися мирні переговори. Новий раунд перемовин між сторонами відбувся 29 березня у Стамбулі.

Радник керівника Офісу президента, один з українських перемовників Михайло Подоляк сказав, що Київ пропонує підписати договір про міжнародні гарантії безпеки для української держави.

Вас також можуть зацікавити новини: