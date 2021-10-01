Хлопець заявив, що займався ремонтом техніки з 2016 року.

Служба безпеки України опублікувала відео допиту проросійського найманця, який утік від бойовиків та озброєний автоматом Калашникова здався українським бійцям.

Хлопець на камеру засвідчив, що служив у мотострілковій бригаді "ЛНР" під Стахановим. Відомо, що найманець проходив "службу" на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

Даючи свідчення силовикам, хлопець заявив, що займався ремонтом техніки з 2016 року. Він уточнив, що переганяв техніку з позицій на полігон та ремонтував її.

"Тому що механіків-водіїв не вистачає, Робили техніку, в основному", – додав затриманий.

Також хлопець розкрив "позивні" бойовиків, які безпосередньо з ним працювали.

"З матір’ю не живу з 11 років, а батько "там служить", – розповів бойовик про себе.

За словами хлопця, втеча від окупантів у нього зайняла понад годину.

"Чесно? Навіть не знаю. Понад годину. По очерету поки проліз…", – ділиться затриманий.

Що відомо про бойовика-утікача

28 вересня озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР" прийшов на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил та добровільно здався в полон.

23-річний молодший сержант проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

Чоловік повідомив, що в колі бойовиків уперше спробував наркотики і став наркозалежним. Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх співслужбовців, - хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію.

Автор: Яна Ставська