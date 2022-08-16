Поліція виявила ще одно тіло вбитого під час окупації мирного жителя.

Під Києвом окупанти розстріляли родину з 5-річною дівчинкою. Загинули її батько, матір та брат. Куля потрапила 5-річній дитині у голову, вона дивом вижила. 15 серпня поліція виявила тіло ще однієї людини, яка загинула під час тієї трагедії.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Вчора ми виявили тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя. Машину 58-річного жителя Бучанщини та його сім‘ї війська Російської Федерації обстріляли в кінці лютого, коли мирні мешканці намагались евакуюватись з окупованого району Київської області. Трагедія трапилась на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця", - розповів він.

Внаслідок обстрілу машини загинули голова родини та його дружина, а також їх старший 17-річний син. 5-річна дівчинка Анастасія дивом вижила, куля потрапила їй в голову. Лікарям вдалося врятувати дитину.

"Ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї родини, 15 серпня ми знайшли і оглянули третє тіло. Це ще один кривавий воєнний злочин армії Російської Федерації", - додав Нєбитов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Миколаївщині окупант зґвалтував жінку та погрожував вбити її дитину.

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