Коли чоловік тікав, на місці злочину він залишив гаманець зі своїм паспортом та посвідченням водія.

Під Києвом поліція затримала злодія-невдаху. Він викрав КамАЗ, але його зупинив охоронець стоянки. Коли злочинник тікав, то він загубив свої документи.

Про це повідомляється на сторінці поліції Київської області у Facebook.

"8 серпня до правоохоронців звернувся житель села Берестянка та повідомив, що близько 3 години ночі в нього намагалися викрасти КамАЗ, припаркований на стоянці майнового комплексу. Але викрадачеві завадив охоронець: чоловік зупинив вантажівку та витяг зловмисника. Лиходій утік, загубивши на місці злочину гаманець зі своїм паспортом та з посвідченням водія", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно затримали горе-крадія. Ним виявився 26-річний місцевий житель. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом з проникненням на територію комплексу, слідчі вже розпочали досудове розслідування. Злодію-невдасі загрожує до 8 років за ґратами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві патрульні зупинили рух на дорозі, щоб пропустити пішоходів-каченят.

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