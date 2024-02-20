Гуменюк зазначила, що пауза в обстрілах не означає, що масштабна атака 100% відбудеться.

Представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про нібито підготовку РФ до чергового масштабного ракетного удару по Україні.

Вона пояснила РБК-Україна, йшлося про те, що РФ витримує певну паузу між такими атаками. За її словами, це може як свідчити про підготовку до чогось масштабного, так і про те, що країна-агресор зазнала втрат в авіації, тому взяла паузу.

"Мова йде про те, що якщо росіяни витримують паузу в ударах, то не виключено, що вони готуються до нової атаки. Зараз ми бачимо, що вони використовують точкові атаки. Зрозуміло, що зараз на тлі втрати літаків вони беруть паузу. Відповідно, можуть готувати масовану атаку", - сказала Гуменюк.

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Вона зазначила, що така пауза в обстрілах не означає, що масштабна атака 100% відбудеться.

"Ми говоримо про те, що вони час від часу здійснюють масовані атаки. З розумінням того, які на цьому тижні у нас дати, можемо припустити, що вони можуть готувати щось подібне. Але це не означає, що росіяни точно готуються до атаки", - пояснила Гуменюк.

Можливість підготовки РФ до ракетного удару

Керівник прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк стверджувала, що є ризик, що Росія готується до нової масованої атаки по Україні. За її словами, про такі плани ворога може свідчити активізація розвідки дронів. Вони збирають інформацію в прифронтовій території.

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