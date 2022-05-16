В області працює умовний "зелений коридор"

Пік потоку людей, які евакуюються через Запорізьку область, йде на спад.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, ситуація в регіоні залишається стабільною, лінія розмежування - без змін. "Вчора-позавчора в східних громадах йшли бойові зіткнення невеликої інтенсивності", - зазначив він.

Також в області працює умовний "зелений коридор", в Запоріжжя може заїхати будь-який громадянин України (в тому числі, з тимчасово окупованих територій), проте в'їзд-виїзд патрулюються українськими військовими. Також варто врахувати, що під час обстрілів рух зупиняється, іноді на 2-3 дні.

"Пік потоку людей через Запорізьку область йде на спад, 15 травня це було 189 осіб, 14 травня – 266 осіб. Зараз у Запоріжжі зі 120 тис осіб, які приїхали, в основному, з Маріуполя, залишилося за офіційними даними близько 6 тисяч внутрішньо-перемерещених осіб, інші попрямували в західні регіони", - повідомляє глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти маскували сліди своїх обстрілів на Запорізькій АЕС. Зазначається, що працівникам станції заборонено приходити на роботу з телефонами.

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