У Міноборони кажуть, що США хочуть зганьбити імідж КНДР на міжнародній арені.

Північна Корея заявила, що ніколи не мала угод з Росією з продажу зброї і не планує цього робити.

Так вони відповіли на заяву Сполучених Штатів Америки про те, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди для війни в Україні, пише Reuters.

Представник Міністерства оборони назвав звинувачення чутками і сказав, що Пхеньян "ніколи не мав "збройових угод" з Росією" і "не планує робити це в майбутньому".

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"Ми розцінюємо такі дії США як частину їхньої ворожої спроби зганьбити імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконну "санкційну резолюцію" (Ради Безпеки ООН) проти КНДР", - сказав він.

Позиція КНДР у війні

В липні Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій Донбасу.

12 жовтня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про територіальну цілісність України. 143 країни проголосували "за" прийняття цієї резолюції, а 5 - "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія і Росія).

Нещодавно координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів.

5 листопада видання 38 North повідомило, що вперше за кілька років до Росії прибув потяг з Північної Кореї.

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