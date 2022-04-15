Він зазначає, що за таких умов дії України виправдані і морально, і юридично.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що оскільки саме Росія розпочала неспровоковану війну на чужій території, то будь-які дії України у відповідь абсолютно виправдані.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Саме РФ розпочала неспровоковану війну на чужій території. З масовими умисними вбивствами мирних громадян і масштабним руйнуванням цивільної інфраструктури. Тому будь-які дії України у відповідь і морально, і юридично абсолютно виправдані", - написав Подоляк.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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