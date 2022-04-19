Радник керівника ОП наголосив, росіяни це дуже успішно роблять, а "ми їм у цьому допоможемо".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що російські окупанти хочуть довести світу, що вони - варварська цивілізація, яку треба ізолювати.

Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував у Twitter.

"Сьогодні російська сторона анонсувала початок другої фази "спецоперації". Вони люблять вигадувати якісь там символи, щоб бути схожими на нацистів. Це ж символізм нацистської імперії. Для нас немає різниці, в якій фазі і скільки нищити представників російської армії, які не вміють воювати, а вміють тільки вбивати людей і руйнувати інфраструктуру, перш за все, цивільну", - зазначив Подоляк.

Радник очільника ОП додав, що досі не зрозумів, що РФ хоче довести світу.

"Певно, вони хочуть довести, що це якась варварська цивілізація, яку треба ізолювати від світу", - сказав він.

За словами Подоляка, росіяни це дуже успішно роблять, а "ми їм у цьому допоможемо".

Також Україна допоможе світу зрозуміти, що з такою цивілізацією взагалі не треба мати справ, наголосив Подоляк.

"Ну добре, вони підуть сьогодні на Донбас, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають за людей. Добре, ми в цьому теж їм допоможемо", - сказав він.

Радник підкреслив, що головне для України - зберегти максимальну кількість своїх людей, свою інфраструктуру, щоб можна було розбудувати Україну після навали окупантів.

"Тому давайте спокійно витримаємо навалу, повернемо їм борги, які треба буде повернути за загиблих наших людей, а після цього почнемо розбудовувати велику і потужну Україну", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.

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