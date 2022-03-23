Радник голови ОП зазначив, що партнери можуть докорінно змінити перебіг бойових дій.

Радник голови Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк заявив, що міжнародні партнери можуть змінити хід війни в Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для РФ кораблів", - написав Подоляк.

Раніше Подоляк наголосив, що світ не до кінця зрозумів, що війна в Україні відбувається не за територію, а проти варварства і монструозності Російської Федерації.

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