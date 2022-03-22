Радник керівника Офісу президента наголошує, що Росії не місце у 21-му столітті, бо вона не хоче жити в мирі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що світ не до кінця зрозумів, що війна в Україні відбувається не за територію, а проти варварства і монструозності Російської Федерації.

Про це Подоляк заявив у відеозверненні, оприлюдненому в Twitter.

"27-й день війни! 27-й день мужності, героїзму, логістики! Всього того, що точно веде нас до перемоги. Сьогодні вже абсолютно точно зрозуміло, хто є хто. Абсолютно точно зрозуміло, що ми можемо і чому ми не програємо. Абсолютно точно зрозуміло, хто нас підтримує, а хто стоїть осторонь і дивиться на все, як воно буде", - заявив Подоляк.

"На жаль, світ не до кінця зрозумів, що війна йде не за територію, не за торгівлю, не за навіть нафтове ембарго. Війна йде проти варварства, проти масових вбивств, проти нелюдяності, проти взагалі всього того монструозного, що тягне за собою Російська Федерація. Це держава, яка, у принципі, не може існувати у XXI сторіччі, тому що вона грає не за правилами, і вона не хоче жити в мирі. Вона хоче жити у війні. Але ми переможемо", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що світ знайшов найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту, яка й досі байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні. Він нагадав про вже запроваджені проти РФ санкції і наголосив, що "все тільки починається".

Вас також можуть зацікавити новини: