Чичеріна виступить на підтримку взятого українськими бійцями бойовика Андрія Косяка.

Українофобка, прихильниця бойовиків, російська співачка Юлія Чичеріна погодилась виступити на пропагандистській акції під штаб-квартирою спостерігачів ОБСЄ в окупованому Донецьку.

Про це росіянка повідомила у своєму Telegram.

Вона заявила, що спостерігачі, мовляв, восьмий рік не бачать, як "укробандерівці знищують" її співгромадян.

Чичеріна виступить на підтримку взятого українськими бійцями бойовика Андрія Косяка, який розвідував позиції Збройних сил, маскуючись під представника СЦКК.

Читайте такожСтало відомо, скільки дітей загинули внаслідок агресії Росії в Україні"Завтра о десятій ранку я запрошую небайдужих до долі російського громадянина Андрія Косяка, взятого у полон українськими спецслужбами, підтримати протестуючих біля будівлі ОБСЄ, заспіваю вам кілька пісень", – написала Чичеріна.

Чичеріна не приховує своєї ненависті до українців та протягом всієї агресії Росії на Донбасі підтримує злочини проросійських найманців Кремля.

Співачка неодноразово записувала пісні для окупантів, знімала кліпи й отримувала нагороди від маріонеткової "влади" ОРДЛО.

Росіянка внесена до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Бойовики блокували роботу ОБСЄ

Російські окупаційні сили заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у приміщенні передової патрульної бази у Горлівці, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звинуватила бойовиків у захопленні заручників. Українська сторона на переговорах в ТКГ вважає, що РФ свідомо почала політику витіснення ОБСЄ з Донбасу.

У звіті СММ ОБСЄ від 17 жовтня сказано, що на окупованій частині Донбасу "члени збройних формувань не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці".

Також СММ ОБСЄ призупинила свою спостережну діяльність після протестів біля її головного офісу у Донецьку. Близько 200 проросійських протестувальників біля офісу ОБСЄ вимагали звільнити їхнього військового, який був затриманий українськими Збройними силами минулого тижня.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що блокування роботи і тиск на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ - це зусилля Російської Федерації з руйнування Мінських домовленостей, покликаних мирно урегулювати ситуацію на Донбасі.

Формальною причиною блокування роботи СММ ОБСЄ російські окупанти назвали затримання українськими військовими на українській території російського офіцера.

Військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі. Група озброєних окупантів, маскуючись під представників СЦКК, здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт з розмінування.

Автор: Яна Ставська