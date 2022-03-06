Наслідки нічних обстрілів Харкова окупантами / фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Показані наслідки обстрілів російськими військовими-окупантами Харкова станом на 6 березня 2022 року.
Нагадаємо, під час бомбардувань в ніч з 5 на 6 березня 2022 року вибухи було чути в районі Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі міста.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну з Україною, яку Путін назвав "військовою операцією". РФ почала обстріл українських міст.
Однією з найгарячіших точок стало місто Харків, де ворог досі продовжує обстрілювати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали, цинічно вбиваючи мирне населення.
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