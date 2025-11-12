Росія не контролює Покровськ: Сирський розповів про бої в місті та на підступах

За його словами, окупанти використовують густий туман, щоб пробратися у місто непомітно.

У міській забудові Покровська та на підступах до міста тривають постійні бої з малими штурмовими групами окупантів. Цей напрямок залишається головним для армії РФ.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, звітуючи про свою поїздку на Покровський напрямок.

"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами", - зазначив Сирський.

Відео дня

Під час поїздки на Покровський напрямок Сирський та командири сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії.

"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових - для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки", - додав головком ЗСУ.

Сирський також наголосив, що військовослужбовці Сил оборони роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.

Крім того, пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться. Боротьба триває", - наголосив Сирський.

Покровський напрямок - що відомо

Як повідомляв УНІАН, густий туман дозволив російським військам просунутися ближче до стратегічного міста Покровськ у Донецькій області. Погодні умови ускладнили роботу безпілотників і спровокували ворога на спробу оточити українські підрозділи.

Натомість західні ЗМІ пишуть, що Росія на рік відстала від графіка захоплення Покровська. Москва готується до консолідації контролю над руїнами міста, кидаючи все більше живої сили в зруйновані квартали Покровська.

Вас також можуть зацікавити новини: