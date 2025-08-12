Було виділено додаткові сили та засоби задля виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони.

На Покровському напрямку російські окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію позицій українських військ. Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

Він зауважив, що за добу на Покровському напрямку російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наші підрозділи.

Найбільша активність ворога спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове та Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.

"Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - заявив Ковальов.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 безпілотник, одну антену зв’язку та один мотоцикл. Крім того, було пошкоджено одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що російським окупантам вдалося просочитися на північ від Покровська, знайшовши слабке місце на стику оборони двох бригад.

За його словами, у разі, якщо росіянам вдасться закріпитися у цих населених пунктах, то це створить додаткову загрозу для міста Добропілля, яке розташоване між Покровськом та Костянтинівкою.

