Мобілізовані окупанти навіть імен своїх командирів не знають.

Російських "мобіків" кинули на Сватівському напрямку без командування та озброєння. Окупанти планують підірвати себе гранатою, якщо ЗСУ наближатимуться.

Про умови служби російський "мобік" розповів під час телефонної розмови з братом, а його родичі злили аудіо журналістам проекту "Осторожно, новости".

Спочатку "мобіків" привезли на Краснолиманський напрямок та обіцяли, що вони поїдуть лише для охорони штабу. Втім, окупанти опинилися на передовій — у лісосмугу в районі Сватового Луганської області. За словами одного з військових, після цього командування "помахало ручкою та поїхало".

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"Мобіки" опинилися на гарячому напрямку фактично без важкої техніки та озброєння. Їм видали тільки автомати та ріжки до них. Деякі росіяни готові підірвати себе гранатою, якщо ЗСУ наближатимуться.

"Мені ось пох*й, я взяв у Санька гранату. У мене і запал, нах*й, є до гранати. Буде якийсь кіпіш - я їб*в, я не здамся. У мене обмундирування: два ріжки (один я віддав), третій в автоматі, автомат не мій. Просто латали дірки в обороні", - скаржиться "мобік" брату.

Окупант попросив родичів "бігти у прокуратуру", якщо раптом він зникне. Ситуація на Сватівському напрямку для окупантів печальна. Росіяни не мають належного озброєння, техніки, не знають імен своїх командирів, і більше того, до них не можуть доїхати машини з харчуванням. Лісосмугу, в якій вони знаходяться, вже частково вирубали на дрова, укриття майже нема. Позиції "мобіків" регулярно зазнають обстрілів. Іноді по них б'є власна артилерія.

Ситуація на Луганщині

5 листопада очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові кожного дня просуваються на 500 метрів вперед. Згодом стало відомо, що у Макіївці на Луганщині росіяни втратили 500 своїх солдатів, а ЗСУ не зупиняються та просуваються.

6 листопада Гайдай розповів, що контрнаступ українських воїнів у Луганській області сповільнився. Наразі найактивніші бої між Силами оборони України та російськими окупантами точаться навколо Сватового. Пропагандист РФ вже заявив про "марні" втрати окупантів на Донбасі та почав істерику через те, що там "марно ллється кров".

В ОВА заявили, що українські воїни стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку Луганської області. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуйовує. Окупанти воюють на трупах своїх солдатів.

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