Зокрема, добровольці їдуть з 16 країн світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що вже понад тисяча іноземців їде до України для вступу до Інтернаціонального легіону оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"З 16 країн світу до України вже їдуть добровольці, які готові пліч-ол-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість вже перевалила за тисячу людей", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що відповідні заяви продовжують надходити.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський запровадив з 1 березня безвізовий режим для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Безвіз запроваджується тимчасово на період дії воєнного стану.