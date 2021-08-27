П’ятого президента України як колишнього Верховного головнокомандувача декілька разів викликали дати свідчення в рамках великого розслідування щодо збройної агресії Росії проти України.

Генерал Хомчак був допитаний в рамках розслідування Іловайської трагедії, а п'ятий президент України Петро Порошенко не з’являється на допити.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

Рудь зазначив, що в рамках розслідування Іловайської трагедії було здійснено близько 900 допитів, проаналізовано близько 1600 військових документів. Серед допитаних також і військові високопосадовці часів Іловайської трагедії, зокрема генерал Хомчак.

Водночас він зазначив, що на допити викликався також і п’ятий президент Петро Порошенко, який тоді був Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, але без пояснення причин він жодного разу не з’явився на допит у якості свідка.

Читайте такожРФ стягнула війська в окупований Крим - розвідка6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що невдовзі буде розсекречена частина документів щодо слідства по Іловайській трагедії.

Іловайська трагедія

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.

Автор: Дмитро Хилюк