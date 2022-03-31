Серед цих 24 осіб міські та селищні голови, їхні заступники та інші представники державних установ.

Наразі у полоні окупантів перебувають щонайменше 24 посадовці.

Про це свідчать передані журналістам дані обласних військових адміністрацій та Офісу президента.

Зокрема, серед цих 24 осіб міські та селищні голови, їхні заступники та інші представники державних установ.

Крім того, 26 березня у Харківській області російські окупанти затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова - вони пішли на співпрацю з окупантами.

"Ще стосовно 2 осіб уточнюється інформація. Тобто 24, однак, можливо, й 26", - йдеться у наданих даних.

Війна проти України: