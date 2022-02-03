Дипломати дорікнули Росії порушенням зобов’язань щодо "режиму тиші".

Посольство США у Києві відреагувало на обстріл російськими найманцями КПВВ "Гнутове" на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді посольства у Twitter.

Дипломати дорікнули Росії порушенням зобов’язань щодо "режиму тиші", які були досягнуті під час зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

"Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі", – зазначили у посольстві.

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Що передувало

У середу, 2 лютого, о 8:30 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області.

У результаті атаки втрат серед особового складу немає. Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.

Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій, заявили у штабі ООС.

Важливо

26 січня представник Росії, заступник глави Адміністрації Путіна Дмитро Козак, коментуючи підсумки "нормандської" зустрічі на рівні радників заявив, що "незалежно від різночитань за Мінськими угодами..., перемир'я має дотримуватися безумовно".

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