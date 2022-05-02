Сьогодні біля острова Зміїний українські військові знищили два ворожих катери типу "Раптор".

Російські катери, потоплені сьогодні біля острова Зміїний, намагалися розвідати обстановку в районі гирла річки Дунай.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Відзначається, що під прикриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю.

"Відчувши небезпеку, ворожі катери відступили в бік Зміїного, але і там їх наздогнав "Байрактар". Влучними ударами два "Раптори" відправлені в підводне корабельне угруповання до крейсера "Москва" (раніше затоплений українськими військовими в Чорному морі – УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля острова Зміїний українські військові знищили два ворожих катери типу "Раптор".

Довідка. Патрульні катери "Раптор" - серія російських високошвидкісних патрульних кораблів прибережної зони. Катери призначені для патрулювання, перекидання десанту і т.д. озброєння – бойовий модуль "Управа-Корд" складається з кулемета калібру 14,5 мм, гіростабілізізуючого оптико-електронного модуля і системи управління вогнем. Даний модуль здатний виявляти цілі на тлі перешкод, прораховувати траєкторію руху цілі і коригувати вогонь з урахуванням поправки на зовнішні фактори. Дальність виявлення цілей становить 3 км, а прицільна дальність стрільби — 2 км. Також на борту – два кулемети "Печеніг" калібру 7,62 мм.

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