За словами Єрмака, "замирення" Росії і автократій не працює".

Створення нового воєнного альянсу автократичних режимів покликане розбалансувати сфери впливу демократичних країн і є репетицією та можливим промацуванням реакції на такий крок Західного світу. Про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

В цьому контексті він, зокрема, нагадав про війну Російської Федерації "в Європі проти України", залучення армії Північної Кореї до війни в Україні, підтримку Іраном війни на Близькому Сході та нагнітання КНДР на Корейському півострові.

"Бажання нового воєнного альянсу автократій розбалансувати демократичні сфери впливу наразі є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу. Якщо це не отримає жорстку відповідь, вони почнуть готуватися до подальшого нав‘язування свого впливу у Європі, що буде неможливо здійснити без війни", - написав політик.

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Він закликав західних партнерів серйозно поставитися до нових загроз, адже "замирення" Росії і автократій не працює:

"Потрібна сила, щоб уникнути великої війни".

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Як сказав Зеленський, весь світ бачить допомогу КНДР та іранського режиму Росії.

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